مصدر برلماني: مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المحلية

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المحلية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب اعتمد نسبة سانت ليغو 1.9 في الانتخابات المحلية". يشار الى ان مجلس النواب بدأ، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

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