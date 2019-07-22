كتلة نيابية تجدد رفضها للنظام الانتخابي الحالي

وقال طعمة في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، "نكرر رفضنا للنظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1,9) او (1,7) كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي ولا تتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم باحداث تغيير سياسي مقبول".



وأضاف، أن "اعتماد ذلك النظام سيضعف التمثيل الحقيقي للمواطنين ويحصر ادارة الدولة بارادة محدودة مقتصرة على اشخاص بعدد اصابع اليد ويعطل الدور الرقابي وممارسة المساءلة والمحاسبة للفاشلين والمقصرين والمتورطين بالفساد المالي و الاداري، كما يتسبب بعزوف شديد عن المشاركة في الانتخابات الى نسب متدنية جدا قد تقارب نسب المؤيدين للانظمة الشمولية، وهو ما يعني استبدال النظام الديمقراطي بنظام ديكتاتورية احزاب محدودة لا تشكل نسبة مؤيديهم والمصوتين لهم الحد الادنى المقبول في الانظمة الديمقراطية".

وتابع، "لذا نطالب باعتماد النظام الاعلى اصواتا ليمنح فرصة حقيقية للتعبير عن ارادة الناخبين وافراز مرشحين يعكسون تمثيل واقعي للمواطنين ويحملون همومهم ويسعون في انجاز مطالبهم لا انجاز مطالب الزعماء السياسيين، وايضا حصر التصويت بالبطاقة البايومترية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديث وتسليم البطاقة البايومترية للناخبين لتصل الى نسب مقبولة".وأعرب طعمة، "عن قلقه في حال اعتماد التصويت على البطاقة الالكترونية القديمة لاحتمال حصول تلاعب وتزوير بارادة الناخبين".

يشار الى أن طعمه، أكد في وقت سابق أن نظام سانت ليغو المعدل (1,7) سيزيد ركود المشهد السياسي وجموده على نفس الكيانات والوجوه السياسية.