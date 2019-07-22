بالوثائق.. تواقيع حضور جلسة البرلمان اليوم الاثنين

تنشر الخليج 365، تواقيع اعضاء مجلس النواب الذين حضروا الى جلسة المجلس رقم ٣٤ المقرر عقدها اليوم الاثنين ٢٢ تموز. ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته الـ ٣٤ عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، إلا أنها وبحسب مصادر نيابية فأن الجلسة لم تعقد رغم حضور النواب الموقعون في الوثائق ادناه. Advertisements

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