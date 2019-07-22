اتحاد الصحفيين العرب يحذر اعضاءه من الوقوع 'بفريسة العدو الصهيوني'

اعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاثنين، أن عزم بعض الصحفيين العرب زيارة اسرائيل يتنافي ويتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد، محذرا كافة اعضائه من ما سماه "الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني"، متوعدا في ذات الوقت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.



وأضاف بيان اتحاد الصحفيين العرب، أن "يوناتان جونين رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية فى وزارة الخارجية الاسرائيلية أكد أن الوفد سيزور مركز تخليد ذكري الهولوكوست، والكنيست والأماكن المقدسة فى القدس"، مشيراً إلى أن "بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية أوضح أيضاً أن وفد الصحفيين المذكور سيزور أيضاً حيفا والناصرة وتل أبيب بالاضافة إلى لقاءات مع اعضاء فى الكنيست ومسؤولين فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكاديميين إسرائيليين".



وتابع البيان، أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة هذه الزيارة من جانب هؤلاء الصحفيين حيث تتنافي وتتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد العام للصحفيين العرب الذى يدعو إلى تعبئة الرأي العام العربي ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني تأكيداً على استمرار الصراع العربي الصهيوني حتي يتم تحرير كل التراب العربي المحتل". وقال الأمين العام للاتحاد خالد ميري ورئيس الاتحاد مؤيد اللامي في بيان مشترك تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وكالات الأنباء نقلت عن مصادر إسرائيلية وصول وفد من 6 صحفيين عرب من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف بيان اتحاد الصحفيين العرب، أن "يوناتان جونين رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية فى وزارة الخارجية الاسرائيلية أكد أن الوفد سيزور مركز تخليد ذكري الهولوكوست، والكنيست والأماكن المقدسة فى القدس"، مشيراً إلى أن "بيان وزارة الخارجية الاسرائيلية أوضح أيضاً أن وفد الصحفيين المذكور سيزور أيضاً حيفا والناصرة وتل أبيب بالاضافة إلى لقاءات مع اعضاء فى الكنيست ومسؤولين فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكاديميين إسرائيليين".وتابع البيان، أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة هذه الزيارة من جانب هؤلاء الصحفيين حيث تتنافي وتتعارض مع النظام الاساسي للاتحاد العام للصحفيين العرب الذى يدعو إلى تعبئة الرأي العام العربي ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني تأكيداً على استمرار الصراع العربي الصهيوني حتي يتم تحرير كل التراب العربي المحتل". وخُتم بيان اتحاد الصحفيين العرب بالقول: "يحذر الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة أعضائه من الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني التي تهدف إلى تطبيع العلاقات معها، الأمر الذى يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية، وسيقوم الاتحاد العام للصحفيين العرب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي صحفي عربي ينصاع للمخطط الإسرائيلي الذى يتعارض مع محاربة التطبيع". وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، أن وفداً يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.



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