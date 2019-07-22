حدد المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أسماء خمسة أشخاص قال إنهم "يستخدمون عنوان آل الصدر ومكتب الشهيد محمد الصدر في أعمالهم التجارية والحكومية"، محملاً إياهم جميع التبعات القانونية والشرعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مكتب الصدر يحدد خمسة أسماء يستخدمون 'عنوان آل الصدر بأعمالهم التجارية والحكومية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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