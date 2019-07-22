أفادت مصادر مطلعة، الاثنين، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصل اليوم في زيارة إلى العاصمة الإيرانية.
وسبق أن أكد عبد المهدي سعي بلاده إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، كما تحدث عن إرسال وفدين عراقيين إلى واشنطن وطهران للمساعدة على "احتواء التوتر" بينهما، مشددا على أن العراق يلعب "دور تهدئة" فقط وليس وساطة.
وأعلن عبد المهدي نهاية ايار الماضي أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وكل من واشنطن ولندن في الأسابيع الأخيرة عقب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مياه الخليج وسط اتهامات أمريكية لطهران بتعريض أمن الملاحة في المنطقة للخطر، وتبادل طهران ولندن احتجاز ناقلات النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.