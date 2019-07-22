رؤساء البرلمان منذ 2005 ولغاية الان يناقشون المنعطفات التي تمر بها العملية السياسية

اعلن مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، الاثنين، ان رؤساء البرلمان منذ 2005 ولغاية الان ناقشوا المنعطفات التي تمر بها العملية السياسية، فيما شددوا على ضرورة التعاون بين القوات الأمنية والأهالي لضبط الأمن.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري استقبل يوم امس في منزله ببغداد رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ورُؤساء مجلس النواب العراقي منذ عام 2005 وهم حاچم الحسني، ومحمود المشهداني، وإياد السامرائي، وأسامة النجيفي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وما تمر به من منعطفات في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، وسبل تخفيف تداعياتها على البلاد".

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واضاف ان "المجتمعين اتفقوا على ضرورة الحفاظ على العملية السياسية وتصحيح مساراتها بما ينعكس بشكل ايجابي على الوضع العام في البلاد، والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية"، مشيرا الى انه "تم بحث ملف اجراء انتخابات مجالس المحافظات وأهمية الاسراع بحسم التعديلات على قانون الانتخابات، وضرورة البناء على الانجازات التي تحققت بتشريع عدد من القوانين المهمة التي نص عليها الدستور".

وتابع ان "اللقاء تناول ‏الأوضاع الأمنية والمستجدات الحاصلة في حزام بغداد ومنها منطقة الطارمية"، موضحا انهم شددوا على ضرورة التعاون بين القوات الأمنية والأهالي لضبط الأمن ومنع التنظيمات الإرهابية من العبث بأمن البلاد".