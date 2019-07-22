حمودي يترأس وفدا كبيرا إلى باكستان لبحث مشاريع مهمة مع رئاساتها

اعلن مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، الاثنين، ان الاخير سيزور باكستان اليوم على رأس وفد كبير لبحث مشاريع مهمة مع رئاساتها.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي سيزور اليوم الاحد الى باكستان، على رأس وفد يضم رئيس هيئة الاستثمار، ونواب ممثلين عن لجنتي الخدمات والعلاقات الخارجية النيابية، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الجانب الباكستاني".

واضاف ان "حمودي سيعقد سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية عارف علوي، ورئيس البرلمان أسد قصير، وعدة جهات رسمية باكستانية يتم خلالها بحث العلاقات المشتركة وتوطيد اواصر الأخوة بين الشعبين، وفرص التعاون المتنوعة وسبل تمتينها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، وعلى الصعيد السياسي بحث التطورات الأخيرة الجارية في المنطقة وبما يساهم في ترسيخ أمنها واستقرارها وصناعة رؤية متقاربة لحل مشاكل العالم الإسلامي وحفظه من التدخلات الخارجية والنزاعات الداخلية ".

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وتابع ان "اللقاءات سيتصدرها بحث الفرص الاستثمارية في العراق المتاحة أمام القطاعين الحكومي والخاص الباكستاني، ومناقشة مشاريع صناعية وتنموية تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها ضمن برنامجها لاعادة إعمار العراق والنهوض بمختلف جوانب الحياة".

يذكر ان رئيس الوفد العراقي سيسلم دعوة موجهة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الى نظيره الباكستاتي لزيارة العراق.

وغادر حمودي والوفد المرافق له بغداد اول امس السبت، مرورا بالدوحة، حيث التقى بمطار حمد الدولي بالسفير العراقي عمر البرزنجي، وتداول معه التطورات السياسية واوضاع الجالية.