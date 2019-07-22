بعد اعلان افتتاحه.. مواطنون يتفاجئون باعادة غلق الطريق بين مطار بغداد وساحة عمان

تفاجئ شهود عيان، الاثنين، باغلاق الطريق الرابط بين مطار بغداد وساحة عمان في بغداد امام حركة السير، والسماح لحاملي بطاقات دخول المنطقة الخضراء من المرور عليه.

وقال المواطن عمار محسن للسومرية نيوز، انه "بعد اعلان المرور العامة بفتح الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان لمدة ساعة ونصف صباحا بشكل تجريبي، تفاجئنا عند السير على هذا الطريق اليوم في الساعة السابعة والنصف صباحا بغلق السيطرة الموجودة على الطريق وعدم السماح للمواطنين بالمرور".

واضاف ان "السيطرة الموجودة على الطريق تسمح لحملة باجات المنطقة الخضراء فقط من المرور"، مشيرا الى انه "عند الاستفسار من عناصر السيطرة عن سبب غلقها اكدوا انه اعادة فتح السيطرة لمدة نصف ساعة فقط من الثامنة صباحا ولغاية الثامنة والنصف".

فيما انتقد المواطن علي الموسوي "اغلاق السيطرة وتاخره على دوامه الرسمي بسبب الزخم المروري الذي حدث بغد اغلاقها"، داعيا المسؤولين الى "ان يكونوا دقيقين في تصريحاتهم وخاصة بفتح الطرق كون المواطنين يعتمدون عليها عند التنقل والذهاب الى عملهم".

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كما اكد حيدر العتابي "عندما شاهدت الزخم المروري الذي حصل على هذا الطريق بسبب غلق السيطرة، اضررت الى سلك الطريق المؤدي الى جسر الجادرية والذي استغرق وقتا طويلا جدا بسبب تكدس طوابير السيارات الى امتار عدة".

وطالب العتابي المسؤولين المعنيين بـ"فتح هذا الطريق الرابط بين شارع مطار بغداد وساحة عمان بشكل دائمي كونه يقلل من الزخم المروري ويخدم ابناء الكرخ بشكل كبير".

واعلنت مديرية المرور العامة، امسي الاحد، عن فتح الطريق الذي يربط مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان، مبينة ان الاجراء سوف يخدم المواطنين من سكنة مدينة بغداد الكرخ، فيما اكدت ان فتحه سيكون من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الثامنة والنصف صباحا.



