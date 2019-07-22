لجنة مشتركة لتسليم كردستان النفط الى بغداد

ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟــﺜــﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، الاثنين، عن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ بين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وإﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ 250 أﻟـــــﻒ ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﺨـــﺎم ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ اﻟــــﻰ ﺑـــﻐـــﺪاد، مبينة ان "اﻹﻳﺮادات ﻋــﻦ اﻟـﻜــﻤــﻴــﺎت ﻟﻠﺸﻬﻮر السابقة سيجري تسليمها الى الحكومة الاتحادية باثر رجعي. وﻗﺎل ﻋــﻀــﻮ اﻟﻠﺠــﻨــﺔ أﻣــﺠــﺪ اﻟــﻌــﻘــﺎﺑــﻲ ﻟـ اﻟـــﺼـــﺒـــﺎح، إن "الطرفين اﺗــﻔــﻘــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ المركز واﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺘــﺴــﻠــﻴــﻢ 250 أﻟـــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـــﺨـــﺎم ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﻓـــﻲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ اﻟــــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ (سومو)، مبينا ان "اﻹﻗﻠﻴﻢ أﻛﺪ ان ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺗﻠﻚ اﻹﻳـــﺮادات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺔ اﻵن ﺳــﺒــﺒــﻪ ﺗـــﺄﺧـــﻴـــﺮ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻫـــــﻨـــــﺎك". وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ ان "ﺗــﻠــﻚ اﻹﻳــــــــــﺮادات ﺳــﺘــﺴــﻠــﻢ اﻟـــــﻰ ﺑــــﻐــــﺪاد ﺑــﺄﺛــﺮ رﺟــﻌــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻋﺮب ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺎدق اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ "ﺑﺎﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ المشاكل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ بين المركز واﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣﻮل ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد". Advertisements وأﺿــــﺎف اﻟــﺴــﻠــﻴــﻄــﻲ انه "سـﺒــﻖ ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ أن اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺑـــﺸـــﻴـــﺮ ﺣـــــــــﺪاد وأﻋﺮب ﻋـــــﻦ ﺗﻔـــﺎؤﻟـــﻪ ﺑﺎﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ اﻟـــــﻰ اﺗــــﻔــــﺎق ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻲ ﺑــﺸــﺄن ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺗــﺴــﻮﻳــﻘــﻪ ﻋــﺒــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ (سومر) ﻋــﻘــﺐ زﻳـــــﺎرة رﺋــﻴــﺲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻧــﻴــﺠــﺮﻓــﺎن ﺑـــﺎرزاﻧـــﻲ ورﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺮور ﺑﺎرزاﻧﻲ اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد". وشدد السليطي ان "اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــــــﺒــــــﺎدر ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﺟــــــــﺪي اﻟــــــــﻰ ﺣــﻞ ﻫـــــﺬا الموضوع ﺑــــﺄﺳــــﺮع وﻗـــــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ وإن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻳــﺼــﺪر أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺿــﻌــﻒ ﻫــﺬه اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، وإن ذﻟــﻚ ﺑــﺪأ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق (اوبك)، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺎﻟﺐ المنظمة ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﺪﻳﺮ 250 أﻟـــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﺤــﻘــﻮل اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ ﻟــــﻮﺟــــﻮد ﻧـــﻔـــﻂ ﻣـــﺼـــﺪر ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﻘﺪر بـ580 اﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ". وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــــﻲ برلمان اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ رﻳــــﺒــــﻮار ﺑــﺎﺑــﻜــﻲ، ﻛﺸﻒ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋـــﻦ زﻳــــــﺎرة ﻣــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن ﻣـــﺴـــﺮور ﺑـــﺎرزاﻧـــﻲ إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑـــﻐـــﺪاد ﻟــﺤــﻞ المشاكل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ بين المركز واﻹﻗﻠﻴﻢ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﻟــــﺰﻳــــﺎرة اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــــﺎم ﺑــﻬــﺎ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﻨﻤﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز اﻟﺤﺎﻟﻲ.





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