تحديد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي

ﺣــﺪدت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﻋﺪ اﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي. وﻗــــــــﺎل ﻣــــﺼــــﺪر ﺧـــــــﺎص ﻓـــــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑــﺎﻟــﻮزارة لصحيفة الصباح الرسمية، ان "الفاحصين ﻓــﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺤﺺ اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻻﻋــﺪادﻳــﺔ اﻛــﻤــﻠــﻮا ﺧــﻼل المدة الماضية، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟــﺴــﺎدس اﻻﻋـــــﺪادي ﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺪور اﻻول"، ﻣــــﺆﻛــــﺪا "اﺗــــﻤــــﺎم ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ﺑـــﻌـــﺾ المواد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ المواد ﺗﺒﺎﻋﺎ دون ﻣﻌﻮﻗﺎت". واضاف ان "اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳﺠﺮي وﻓـــﻖ ﻟــﺠــﺎن ﻣــﺨــﺘــﺼــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣــــﺎدة اﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ اﻧــﻪ "ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎرئ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺪﻗﺔ اﻟﺪرﺟﺎت وﺳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ". Advertisements وتابع ان "المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻣﻦ اﺟــﻞ اﻛﻤﺎل اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ المواد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻋـــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـــﺪور اﻻول ﻗﺒﻞ ﺣــﻠــﻮل ﻋﻴﺪ اﻻﺿﺤﻰ"، لافتا الى ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺣـــﺪدت ﻣــﻮﻋــﺪ اﻋــﻼﻧــﻬــﺎ ﺧـــﻼل المدة ما بين اﻻول اﻟــــﻰ اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ ﻣـــﻦ ﺷــﻬــﺮ آب المقبل، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ المكملين ﻣﺮاﺟﻌﺔ المنهاج اﻟــﺪراﺳــﻲ ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪء اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ". واكد ان "اﻋـــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﴼ ﻓــﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻮﻳﻪ رﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ"، داﻋﻴﴼ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻰ "ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ المواقع اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻣﺎدﻳﴼ وﺗﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻬﺎ".





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