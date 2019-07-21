اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن تحديد الـ15 من ايلول المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.

وقال مدير العلاقات والاعلام فراس محمد حسن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة التربية حددت يوم الاحد الموافق الـ 15 من ايلول المقبل موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2018-2019".

واضاف ان "العام الدراسي الجديد 2019-2020 يبدأ يوم الاربعاء الموافق 25 ايلول 2019"، مشيرا الى ان "الوزارة اكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لانجاح العملية الامتحانية".