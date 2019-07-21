وعد قدو: عملاء في كردستان قدّموا معلومات لأميركا لفرض العقوبات ضدي

وقال قدو في حديث لـبرنامج المناورة التي تبثه السومرية، إن "ردّنا على العقوبات الأميركية وسام شرف نحمله على صدورنا وذلك من خلال مقاتلتنا للعصابات الارهابية التي هي صناعة امريكية صهيونية جاءت لتنتهك حقوق الانسان".

وأضاف أنه "من المستغرب بان من يحارب الارهاب يُتهم بأنه ارهابي"، مؤكداً ان "الحشد الشعبي مع حقوق الإنسان، وتم تشكيل الحشد بفتوى من السيد علي السيستاني الذي كان من ضمن توصياته مراعاة حقوق الإنسان".

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وتابع قدو، أن "المعلومات التي تم تقديمها لأميركا جاءت من بعض عملاء إسرائيل الجالسين في الإقليم والمدفوعين من بعض الجهات في محافظة نينوى".

وأوضح، "اتحدى امريكا ومن وراءها بان تثبت امتلاكي ديناراً واحداً لي أو لعائلتي في خارج العراق او داخل البلاد"، مؤكداً أن "ما نمتلكه ليس وليد اليوم، بل منذ عشرات السنين ومن الغباء ان نقوم بمثل هذه الانتهاكات بحق حقوق الإنسان".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس الماضي، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".