اثيل النجيفي: شكاوى المسيحيين وراء العقوبات الأميركية بحق وعد قدو

وقال النجيفي في حديث لبرنامج المناورة التي تبثه السومرية، إن "موضوع العقوبات الأميركية ليس بجديد ويتعلق بالشروط التي وضعتها امريكا عندما ساهمت بالحرب ضد داعش في العراق"، مبيناً أن "أميركا كان لها عدة شروط من ضمنها ان لا يدخل الحشد الشعبي إلى الموصل باتفاق بين الحكومة وامريكا".وأضاف أن "هذه العقوبات قد بدأت بها أميركا للحد من نفوذ المقربين من ايران في المناطق التي تعرضت للإرهاب".

وأشار إلى أن "هناك شكاوى تقدم بها المسيحيون ضد وعد قدو، فضلاً عن شكاوى تقدمت بها منظمات متخصصة بحقوق الإنسان".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس الماضي، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".