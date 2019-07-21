اثيل النجيفي: شكاوى المسيحيين وراء العقوبات الأميركية بحق وعد قدو

اعتبر القيادي في حزب للعراق متحدون اثيل النجيفي، الأحد، أن شكاوى المسيحيين وراء العقوبات الأميركية بحق آمر اللواء 30 بالحشد الشعبي وعد قدو.
وأضاف أن "هذه العقوبات قد بدأت بها أميركا للحد من نفوذ المقربين من ايران في المناطق التي تعرضت للإرهاب".
وأشار إلى أن "هناك شكاوى تقدم بها المسيحيون ضد وعد قدو، فضلاً عن شكاوى تقدمت بها منظمات متخصصة بحقوق الإنسان".
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الخميس الماضي، عن فرض عقوبات على اربع شخصيات عراقية، وهم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
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