هجوم يستهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي

أفادت وكالة "سانا" بتعرض قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي اليوم الأحد لاعتداء تخريبي. وأضافت الوكالة أن "الاعتداء أدى إلى جنوح القاطرة وعربة الركاب وشاحنة المعايرة وصهريجي فوسفات، واشتعال النيران في القاطرة، وتعرض طاقم القطار لإصابات مختلفة". وذكرت وزارة النقل السورية في بيان أن "إرهابيين تسللوا إلى موقع السكة الحديدية بين موقعي الفجوة والبصيرة وزرعوا عبوة ناسفة على خط سير القطار القادم باتجاه مناجم الفوسفات بمنطقة خنيفيس بريف حمص الشرقي".

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