علاوي يدعو لتشكيل مجلس اعلى لمكافحة المخدرات

دعا رئيس "المنبر العراقي" اياد علاوي، الأحد، إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق, محذرا من "آفةٍ كبرى وخطيرة" تستهدف هدم أركان المجتمع واستنزاف طاقاته خصوصا في مناطق جنوب العراق.
وطالب علاوي الجهات المعنية، بـ"تشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بهذا الوباء الخطير الكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم ليتعرف الشعب على حقيقة تلك الجهات ومخططاتها التدميرية".
ودعا علاوي وزارة الخارجية إلى أن "تتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار", مؤكداً أن "علاج هذا الملف لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأزمات والملفات العالقة على مستوى البلد أولاً وفي مجال القطاع الصحي ثانياً".
وكان نواب كتلة سائرون البرلمانية طالبوا، الأربعاء (17 نيسان 2019)، بتشكيل مجلس لمكافحة المخدرات وتشديد القوانين النافذة بهذا الشأن، معتبرين أن عقوبة تهريب المخدرات في القانون "قليلة جداً".
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