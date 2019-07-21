علاوي يدعو لتشكيل مجلس اعلى لمكافحة المخدرات

وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من الضروري أن تضطلع المؤسسات الدينية والتعليمية ووزارات الصحة والداخلية بدورها في توعية المجتمع والتحذير من الانعكاسات السلبية لتعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة".وطالب علاوي الجهات المعنية، بـ"تشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بهذا الوباء الخطير الكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم ليتعرف الشعب على حقيقة تلك الجهات ومخططاتها التدميرية".

ودعا علاوي وزارة الخارجية إلى أن "تتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار", مؤكداً أن "علاج هذا الملف لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأزمات والملفات العالقة على مستوى البلد أولاً وفي مجال القطاع الصحي ثانياً".



وكان نواب كتلة سائرون البرلمانية طالبوا، الأربعاء (17 نيسان 2019)، بتشكيل مجلس لمكافحة المخدرات وتشديد القوانين النافذة بهذا الشأن، معتبرين أن عقوبة تهريب المخدرات في القانون "قليلة جداً".