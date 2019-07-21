جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية الدور الثاني

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتعلم المهني، اليوم الاحد، جدول الامتحانات العامة للفروع والتخصصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019 (الدور الثاني ). وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الامتحانات تبدأ يوم الاحد الموافق 25 اب 2019 ، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2 ايلول 2019 للفرع التجاري وفرع الفنون التطبيقية والفرع الزراعي والتمريض والفرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات .



وتابع انه اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، وتبدأ الامتحانات الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد .



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