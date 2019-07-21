الزراعة ترجح امكانية تصدير البيض العراقي نهاية العام الحالي

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لـ الخليج 365 ان "القاعات الانتاجية للدواجن بدات بالانتاج بعد استيراد بيض التفقيس بكميات كبيرة"، مبينا ان " بيض التفقيس سيوفر بيض المائدة ولحوم الدجاج".واضاف النايف ان "العراق سيكتفي ذاتيا من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي"، مرجحا ان "يتم تصدير الفائض في حال وجود امكانية لذلك".

واشار النايف الى ان "لحوم الدجاج ستتوفر بعد 40 يوم من تفقيس البيض"، مبينا ان "الوزارة ستفتح استيراد مقطعات الدجاج فقط، فيما سيكون الدجاج الكامل من انتاج المحلي فقط".

وجاء قرار منع استيراد الدجاج والبيض والاسماك تنفيذا لقرار مجلس النواب المرقر المرقم ( 41 ) المؤرخ في 6/ 5 / 2019 والذي اقر لحماية المنتج المحلي.

