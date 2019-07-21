الزراعة ترجح امكانية تصدير البيض العراقي نهاية العام الحالي

رجحت وزارة الزراعة، الاحد، امكانية تصدير البيض المنتج محليا الى خارج البلاد نهاية العام الحالي، مشيرة الى انها بصدد استيراد مقطعات الدجاج فقط.
واضاف النايف ان "العراق سيكتفي ذاتيا من بيض المائدة خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي"، مرجحا ان "يتم تصدير الفائض في حال وجود امكانية لذلك".
واشار النايف الى ان "لحوم الدجاج ستتوفر بعد 40 يوم من تفقيس البيض"، مبينا ان "الوزارة ستفتح استيراد مقطعات الدجاج فقط، فيما سيكون الدجاج الكامل من انتاج المحلي فقط".
وجاء قرار منع استيراد الدجاج والبيض والاسماك تنفيذا لقرار مجلس النواب المرقر المرقم ( 41 ) المؤرخ في 6/ 5 / 2019 والذي اقر لحماية المنتج المحلي.
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