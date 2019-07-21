اطلاق سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم قوات ايرانية في حاجي عمران

أعلن مدير ناحية حاجي عمران في محافظة أربيل فرزنك أحمد، الأحد، إطلاق سراح 11 راعياً من أهالي الناحية اعتقلتهم القوات الإيرانية اليوم.
وقال أحمد في حديث لـ الخليج 365، إن "السلطات الإيرانية أطلقت سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم في قرية حاجي عمران"، مبيناً أن "420 رأس غنم صودرت اليوم ما زالت بحوزة القوات الإيرانية".
وأضاف أحمد، أن "إطلاق سراح الرعاة جاء بعد تواصل حكومة كردستان مع المسؤولين الإيرانيين للافراج عنهم".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم السبت، بأن قوات إيرانية "توغلت" داخل ناحية حاجي عمران في أربيل واعتقلت 11 شخصاً، وانسحبت بعدها إلى الداخل الإيراني.
وأضاف أحمد، أن "إطلاق سراح الرعاة جاء بعد تواصل حكومة كردستان مع المسؤولين الإيرانيين للافراج عنهم".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم السبت، بأن قوات إيرانية "توغلت" داخل ناحية حاجي عمران في أربيل واعتقلت 11 شخصاً، وانسحبت بعدها إلى الداخل الإيراني.
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