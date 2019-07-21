اخبار العالم / اخبار العراق

اطلاق سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم قوات ايرانية في حاجي عمران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مدير ناحية حاجي عمران في محافظة أربيل فرزنك أحمد، الأحد، إطلاق سراح 11 راعياً من أهالي الناحية اعتقلتهم القوات الإيرانية اليوم.
وقال أحمد في حديث لـ الخليج 365، إن "السلطات الإيرانية أطلقت سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم في قرية حاجي عمران"، مبيناً أن "420 رأس غنم صودرت اليوم ما زالت بحوزة القوات الإيرانية".

وأضاف أحمد، أن "إطلاق سراح الرعاة جاء بعد تواصل حكومة كردستان مع المسؤولين الإيرانيين للافراج عنهم".


وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم السبت، بأن قوات إيرانية "توغلت" داخل ناحية حاجي عمران في أربيل واعتقلت 11 شخصاً، وانسحبت بعدها إلى الداخل الإيراني.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم قوات ايرانية في حاجي عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا