اطلاق سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم قوات ايرانية في حاجي عمران

وقال أحمد في حديث لـ الخليج 365، إن "السلطات الإيرانية أطلقت سراح 11 راعياً كردياً اعتقلتهم في قرية حاجي عمران"، مبيناً أن "420 رأس غنم صودرت اليوم ما زالت بحوزة القوات الإيرانية".

وأضاف أحمد، أن "إطلاق سراح الرعاة جاء بعد تواصل حكومة كردستان مع المسؤولين الإيرانيين للافراج عنهم".



وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم السبت، بأن قوات إيرانية "توغلت" داخل ناحية حاجي عمران في أربيل واعتقلت 11 شخصاً، وانسحبت بعدها إلى الداخل الإيراني.