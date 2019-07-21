التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات اولى فقرات جلسة البرلمان غدا

حصلت الخليج 365، الاحد، عن نسخة من جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين. ويتضمن جدول الاعمال مجموعة من المواضيع بينها مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. وفي ادناه نسخة من الجدول:

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