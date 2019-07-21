الرد السريع يعتقل 'اميرا في داعش' بقضاء الطارمية

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوات الرد السريع اعتقلت "اميرا في داعش" بقضاء الطارمية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من الرد السريع تمكنت من اعتقال الارهابي صباح محمود خلال عملية ارادة النصر ضمن قضاء الطارمية"، مبينا انه "احد امراء تنظصيم داعش في القضاء".

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واضاف المصدر ان "هذا الارهابي خطير جدا ونفذ عمليات عديدة ضد القوات الامنية والمدنيين"، مشيرا الى ان "العملية ادت ايضا الى القبض على مجموعة من المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.