- 1/2
- 2/2
فوجئ ركاب شركة النقل الخاص الأميركية "أوبر"، الأسبوع الماضي، بتكبدهم رحلات باهظة الثمن، إذ بلغت 100 ضعف القيمة الأصلية، وذلك بسبب وجود ثغرة عبر منصته.
وخاطب الراكب هارون هيمانمان، ويعمل كموظف تقنية، شركة "أوبر" عبر "تويتر"، الأربعاء الماضي، وقال لهم إنهم كبدوه رحلة قام بها مع زوجته بـ10 آلاف دولار، رغم أن قيمتها الأصلية هي 96 دولارا فقط، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأميركية.
وبعد انتشار شكاوى العديد من المستخدمين من "أوبر" بسبب هذه الثغرة، قالت الشركة إنها تتعامل حاليا مع المشكلة، وتابعت أنها ستعمل مع البنوك ومصدري بطاقات الائتمان لحل مشاكل الدفع.
وبعد انتشار شكاوى العديد من المستخدمين من "أوبر" بسبب هذه الثغرة، قالت الشركة إنها تتعامل حاليا مع المشكلة، وتابعت أنها ستعمل مع البنوك ومصدري بطاقات الائتمان لحل مشاكل الدفع.
واعترفت الشركة بأن خدمتها تعرضت لتشويش ما، ما أدى إلى ارتفاع قيمة رحلات الركاب على بطاقات الائتمان المتصلة بحساباتها، وأكدت أنه تم إصلاح المشكلة.
وأضافت "أوبر" أنها ستقوم بفرض المبالغ الصحيحة لرحلات الركاب، وأنها ستعمل مباشرة مع البنوك لتصحيح الوضع لعملائها.
ولم ترد "أوبر" فورا على على أسئلة من شبكة "إيه بي سي"، حول المدة التي استغرقتها الثغرة، أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بها، أو طبيعة هذه الثغرة وأسباب حدوثها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات لزبائن 'أوبر' من هذه الثغرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.