تحذيرات لزبائن 'أوبر' من هذه الثغرة!

وخاطب الراكب هارون هيمانمان، ويعمل كموظف تقنية، شركة "أوبر" عبر "تويتر"، الأربعاء الماضي، وقال لهم إنهم كبدوه رحلة قام بها مع زوجته بـ10 آلاف دولار، رغم أن قيمتها الأصلية هي 96 دولارا فقط، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأميركية.

وبعد انتشار شكاوى العديد من المستخدمين من "أوبر" بسبب هذه الثغرة، قالت الشركة إنها تتعامل حاليا مع المشكلة، وتابعت أنها ستعمل مع البنوك ومصدري بطاقات الائتمان لحل مشاكل الدفع.

واعترفت الشركة بأن خدمتها تعرضت لتشويش ما، ما أدى إلى ارتفاع قيمة رحلات الركاب على بطاقات الائتمان المتصلة بحساباتها، وأكدت أنه تم إصلاح المشكلة.وأضافت "أوبر" أنها ستقوم بفرض المبالغ الصحيحة لرحلات الركاب، وأنها ستعمل مباشرة مع البنوك لتصحيح الوضع لعملائها.

ولم ترد "أوبر" فورا على على أسئلة من شبكة "إيه بي سي"، حول المدة التي استغرقتها الثغرة، أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بها، أو طبيعة هذه الثغرة وأسباب حدوثها.