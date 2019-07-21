لم يتبق سوى الإعلان الرسمي.. تعرف على مدرب الشرطة الجديد

2019-07-21 | 13:28
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اقترب نادي الشرطة، من إكمال إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليش، لقيادة كرة القيثارة الخضراء الموسم المقبل.
واوضحت المصادر، أن "إيليتش، سيقود الشرطة بتوصية من المدرب السابق نيبوشيا يوفوفيتش، الذي اكد بأنه المدرب الأنسب لطريقة لعب الشرطة".
إيليتش ولد في 26 حزيران 1969 وهو مدرب كرة قدم ولاعب سابق، حيث يدرب حاليًا نادي الرائد في دوري المحترفين السعودي.
وحقق إيليتش خلال مسيرته كمدرب، لقب "كأس خادم الحرمين" 2011 مع الاهلي السعودي، ولقب دوري الدرجة الأولى الصربي في موسم 2011-2012 مع فريق رادنيتشكي نيش.
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