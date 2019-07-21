نائب يدعو لشمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع باقرار قانون ضمانهم

دعا النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس، الاحد، الى شمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع باقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية المتبنى من قبل وزارة العمل.
وأضاف محيبس، أن "المهندسين من حملة الشهادات العليا يفترشون الأرض ويطالبون بالحصول على فرض عمل وهو ابسط حقوق الانسان التي كفلها الدستور وواجب على الحكومة توفيره، والمهندس العراقي يعتصم تحت اشعة الشمس".
وطالب محيبس، بـ "رفع الحيف عن المهندس العراقي باعتبار ىأن طاقته ممكن أن تستغل بجميع المجالات وفي جميع مرافق الدولة"، داعيا الى "شمول المهندسين بالتعيين المركزي والاسراع في اقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية المتبنى من قبل وزارة العمل والموجود في مجلس الدولة".
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