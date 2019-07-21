علاوات التأمين على الناقلات في هرمز تتضاعف 10 مرات

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن علاوات التأمين على ناقلات النفط قد تضاعف بين 8 إلى 10 مرات، بحسب ما ذكره للصحيفة رئيس قسم النقل لشركة المحاماة DWF. يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وآخرها احتجاز إيران لناقلة سويدية تحمل العلم البريطاني. ويمر عبر مضيق هرمز ثلث إمدادات البترول المنقول بحراً، ما يجعله أكثر الممرات البحرية حيوية لقطاع نقل النفط.





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