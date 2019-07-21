منتسبو الكوادر الإدارية والفنية بصحة ذي قار يتظاهرون حاملين ثلاثة مطالب

تظاهر العشرات من منتسبي الكوادر الفنية والإدارية في دائرة صحة ذي قار، الأحد، أمام مبنى الدائرة حاملين ثلاثة مطالب.
وقال مراسلنا، إن العشرات من منتسبي الكوادر الإدارية والفنية في دائرة صحة ذي قار نظموا، صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنى الدائرة.
وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا برفع مخصصات الخطورة من 30% إلى 80% ورفع التسكين عن الملاكات الإدارية، وعدم التمييز بين ملاكات الوزارة الواحدة.
وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا برفع مخصصات الخطورة من 30% إلى 80% ورفع التسكين عن الملاكات الإدارية، وعدم التمييز بين ملاكات الوزارة الواحدة.
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