منتسبو الكوادر الإدارية والفنية بصحة ذي قار يتظاهرون حاملين ثلاثة مطالب

وقال مراسلنا، إن العشرات من منتسبي الكوادر الإدارية والفنية في دائرة صحة ذي قار نظموا، صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنى الدائرة.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا برفع مخصصات الخطورة من 30% إلى 80% ورفع التسكين عن الملاكات الإدارية، وعدم التمييز بين ملاكات الوزارة الواحدة.

