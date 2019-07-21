رئيس اتحاد الكرة يعلن موعد وصول منتخبات غرب آسيا إلى العراق

2019-07-21 | 08:36
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أعلن رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، الأحد، موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم التي يضيفها العراق للفترة من 30 تموز الحالي لغاية 14 من شهر آب المقبل.
وأوضح، أن "وزارة الشباب والرياضة أطلقت المنحة المالية للاتحاد من أجل تغطية نفقات البطولة، إلى جانب تسخير كوادرها الهندسية والفنية لتأهيل الملاعب وإنجاز النواقص فيها".
وأضاف، أن "وفود المنتخبات المشاركة ستصل يوم الـ 28 من الشهر الحالي بالنسبة لمجموعة كربلاء، ويوم الـ30 منه بالنسبة للمجموعة التي ستلعب في أربيل".
وعن تحضيرات المنتخب الوطني للبطولة، تابع مسعود أن "تجمع المنتخب الوطني العراقي سيكون يوم الـ25 من تموز في محافظة كربلاء على أن يستقر الملاك التدريبي على 23 لاعباً قبيل انطلاق منافسات البطولة".
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