رئيس اتحاد الكرة يعلن موعد وصول منتخبات غرب آسيا إلى العراق

وقال مسعود في بيان لوزارة الشباب والرياضة، إن "التحضيرات متواصلة في ملعبي أربيل وكربلاء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضي ليكونا على اتم الجاهزية لتضييف منافسات بطولة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم".وأوضح، أن "وزارة الشباب والرياضة أطلقت المنحة المالية للاتحاد من أجل تغطية نفقات البطولة، إلى جانب تسخير كوادرها الهندسية والفنية لتأهيل الملاعب وإنجاز النواقص فيها".

وأضاف، أن "وفود المنتخبات المشاركة ستصل يوم الـ 28 من الشهر الحالي بالنسبة لمجموعة كربلاء، ويوم الـ30 منه بالنسبة للمجموعة التي ستلعب في أربيل".

وعن تحضيرات المنتخب الوطني للبطولة، تابع مسعود أن "تجمع المنتخب الوطني العراقي سيكون يوم الـ25 من تموز في محافظة كربلاء على أن يستقر الملاك التدريبي على 23 لاعباً قبيل انطلاق منافسات البطولة".