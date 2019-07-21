'تويتر' يعلق حسابات وسائل إعلام إيرانية

أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تعليق حسابات عدد من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بذريعة "استهدافها الأقلية البهائية المضطهدة في الجمهورية الإسلامية".
وبرر مسؤول في "تويتر" تعليق هذه الحسابات بالاستهداف المنظم للطائفة البهائية من قبل وسائل الإعلام هذه.
ورأت وكالة "مهر" أن حسابها تم تعليقه على أثر نشرها مقالا عن اعتراض ناقلة النفط "سيتنا إيمبيرو" في مضيف هرمز.
و"تويتر" و"فيسبوك" محظوران رسميا في إيران، لكن عددا من المسؤولين لديهم حسابات عليهما ويمكن للإيرانيين الوصول إلى هذين الموقعين عبر استخدام "شبكات افتراضية خاصة" (في بي أن) تخفي مكان وجودهم.
ويبلغ عدد "البهائيون" نحو سبعة ملايين شخص في العالم بينهم 300 ألف في إيران.
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