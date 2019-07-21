دولة القانون: استهداف مقرات الحشد الشعبي مخطط امريكي

وقال منصور البعيجي، في بيان، انه على الحكومة العراقية ان لا تاخذ موقف المتفرج عما يحدث من استهداف ابنائنا من الحشد الشعبي من قبل الامريكان وهذا الامر لايخفى على احد لانه لم ياتي مكوك من خارج الفضاء وقصف معسكر الحشد الشعبيوأضاف ان اللجان التحقيقية هي مجرد تسويف للقضية ولن تخرج باي نتيجة تذكر لاننا على تجربة مع اي حدث يحصل يشكل لها لجنة لن تخرج بنتيجة تذكر خصوصا وان استهداف مقرات الحشد الشعبي امر خطير وحساس وعلى الحكومة ان توضح هذا الامر لجميع ابناء الشعب العراقي "

وتابع البعيجي بعد افشال المشروع الامريكي باستهداف المنطقة من خلال مشروعها الداعشي من قبل ابنائنا الابطال من الحشد الشعبي والقوات الامنية هاهي اليوم تعمل على قصف مقرات الحشد امام مراى الحكومة ولم تحرك ساكنا لذلك على الحكومة ان تتاخذ موقف واضح وصريح من اجل ايقاف مسلسل استهداف معسكرات الحشد الشعبي باسرع وقت ممكن وان لاتاخذ موقف المتفرج.



واعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة الماضي 19 تموز ، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.