اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاحد، ان امريكا هي من تستهدف مقرات الحشد الشعبي، عادا هذا الامر "لايخفى على الجميع" متهما الولايات المتحدة بـ"التورط" في استهداف معسكر تابع للحشد الشعبي.
وأضاف ان اللجان التحقيقية هي مجرد تسويف للقضية ولن تخرج باي نتيجة تذكر لاننا على تجربة مع اي حدث يحصل يشكل لها لجنة لن تخرج بنتيجة تذكر خصوصا وان استهداف مقرات الحشد الشعبي امر خطير وحساس وعلى الحكومة ان توضح هذا الامر لجميع ابناء الشعب العراقي "
وتابع البعيجي بعد افشال المشروع الامريكي باستهداف المنطقة من خلال مشروعها الداعشي من قبل ابنائنا الابطال من الحشد الشعبي والقوات الامنية هاهي اليوم تعمل على قصف مقرات الحشد امام مراى الحكومة ولم تحرك ساكنا لذلك على الحكومة ان تتاخذ موقف واضح وصريح من اجل ايقاف مسلسل استهداف معسكرات الحشد الشعبي باسرع وقت ممكن وان لاتاخذ موقف المتفرج.
واعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة الماضي 19 تموز ، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة القانون: استهداف مقرات الحشد الشعبي مخطط امريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.