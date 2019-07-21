المنافذ الحدودية: إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء في مطار بغداد

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المسافرين كانا يرومان السفر على متن خطوط طيران الخليج إلى البحرين".

وأضاف، أنه "بعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن الجوازات مزورة، فتم إحالتهما إلى مركز شرطة المطار".

