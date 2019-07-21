أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إحالة مسافرين يحملان الجنسية الإيرانية إلى القضاء في مطار بغداد الدولي لحيازتهما جوازي سفر "مزورين".
وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المسافرين كانا يرومان السفر على متن خطوط طيران الخليج إلى البحرين".
وأضاف، أنه "بعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن الجوازات مزورة، فتم إحالتهما إلى مركز شرطة المطار".
وأضاف، أنه "بعد الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن الجوازات مزورة، فتم إحالتهما إلى مركز شرطة المطار".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية: إحالة مسافرين إيرانيين للقضاء في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.