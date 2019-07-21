أفاد مصدر مسؤول في السفارة العراقية بدمشق، بأن الحكومتين العراقية والسورية "وصلتا إلى مراحل متقدمة" بشأن افتتاح معبر البوكمال القائم الحدودي بين البلدين.
وأكد أن "الحكومتين العراقية والسورية تسعيان لافتتاح معبر البوكمال القائم والعمل جار على ذلك، وأنهما وصلتا إلى مراحل متقدمة في هذا الاتجاه".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه كان من المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع افتتاح معبر جديد بين بلدة سنجار العراقية والأراضي السورية المقابلة التي تخضع لسيطرة "قسد" لتسهيل عودة النازحين الإيزيديين من مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرة "قسد" بالحسكة ومخيمات أخرى إلى الأراضي العراقية.
ونقلت الوكالة عن مصادر في إقليم كردستان العراق أن "أوساطا كردية تجري مشاورات لافتتاح المعبر بإشراف الأمم المتحدة والتحالف الدولي".
وتربط سوريا والعراق ثلاثة معابر هي معبر "اليعربية"، الذي يقابله على الجانب العراقي معبر "ربيعة" وخاضع لسيطرة "قسد"، ومعبر "الوليد" على الجانب العراقي الذي يقابله معبر "التنف" المحتل من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، ومعبر "القائم" على الجانب العراقي الذي يقابله "البوكمال" والخاضع لسيطرة الدولة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مراحل متقدمة لافتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.