أعلن رئيس لجنة التعيينات الخاصة بدائرة زراعة البصرة معاون المحافظ حسن النجار، اليوم الاحد، عن موافقة المحافظ أسعد عبد الأمير العيداني على إصدار امر اداري لتعيين المشمولين في دائرة زراعة المحافظة. وقال النجار في بيان صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، انه تم تقديم مطالعة الى المحافظ والتي تتعلق بتعيين المتقدمين للتعيين في دائرة زراعة البصرة ، مشيراً الى ان العيداني وافق على ضوء المطالعة التي قدمت باصدار امر اداري لتعيين المشمولين في دائرة الزراعة .



واضاف النجار ان المطالعة التي قدمت الى المحافظ تضمنت انه إشارة الى المصادقة على محضر لجنة التعيينات في مديرية زراعة البصرة والمشكلة بالامر الاداري المرقم 8480 وبعد اكمال اجراءات التعيين ومتابعة اللجنة للضوابط الخاصة للمشمولين بالتعيين وافق المحافظ اسعد العيداني على إصدار امر اداري بالتعيين للدرجات الوظيفية البالغ عددها 142 درجة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امر اداري بتعيين المشمولين في دائرة زراعة البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.