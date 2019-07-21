رد رئيس سلطة الطيران المدني في مصر سامح الحفني، الأحد، على قراري الخطوط الجوية البريطانية وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بتعليق الرحلات إلى القاهرة.
وأضاف، أن "سلطة الطيران في مصر تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهم، وأن الوزارة اتخذت خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا وألمانيا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الركاب الذي سوف يتواجد في المطار بسبب إلغاء رحلات الشركتين".
وأشار رئيس سلطة الطيران المدني إلى أن "السلطة سوف تتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات وما طبيعة المعلومات التي لديهم والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدني أي مخاطبات رسمية إلا أخطار بوقف الرحلات فقط".
وكانت الخطوط الجوية البريطانية أوقفت، أمس السبت، الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع لـ"دواعٍ أمنية"، كما قررت شركة الخطوط الجوية "لوفتهانزا" وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور لـ"أسباب أمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترد على تعليق رحلات البريطانية و 'لوفتهانزا' إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.