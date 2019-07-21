مصر ترد على تعليق رحلات البريطانية و 'لوفتهانزا' إلى القاهرة

وقال الحفني في تصريحات صحفية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية، وخضعت للعديد من التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة"، مؤكداً أنه "يتم تنفيذ المعايير الدولية ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات".وأضاف، أن "سلطة الطيران في مصر تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهم، وأن الوزارة اتخذت خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا وألمانيا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الركاب الذي سوف يتواجد في المطار بسبب إلغاء رحلات الشركتين".

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني إلى أن "السلطة سوف تتواصل مع شركتي الطيران لمعرفة أسباب وقف الرحلات وما طبيعة المعلومات التي لديهم والتي لم يصل إلى وزارة الطيران المدني أي مخاطبات رسمية إلا أخطار بوقف الرحلات فقط".



وكانت الخطوط الجوية البريطانية أوقفت، أمس السبت، الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة أسبوع لـ"دواعٍ أمنية"، كما قررت شركة الخطوط الجوية "لوفتهانزا" وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور لـ"أسباب أمنية".