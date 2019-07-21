2019-07-21 | 07:49
المصدر:
142 مشاهدة
نفى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، تلقي الفريق عرضاً رسمياً لبيع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور.
وقال ليوناردو، بحسب موقع "كورة": "بصراحة.. موقف نيمار لم يتغير منذ آخر لقاء صحفي لي، لم يحدث أي شيء جديد".
وأضاف: "الأمر لم يتحرك، ولم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار، فهو ما زال لاعبًا بصفوف سان جيرمان".
وبشأن الصفقة التبادلية المحتملة في ظل عدم رغبة برشلونة في دفع أموال لضم نيمار، رد ليوناردو عبر صحيفة "لو باريزيان": "أكرر. لم نتلق أي عرض رسمي، فالأمر كما هو منذ 10 أيام".
وأضاف: "الأمر لم يتحرك، ولم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار، فهو ما زال لاعبًا بصفوف سان جيرمان".
وبشأن الصفقة التبادلية المحتملة في ظل عدم رغبة برشلونة في دفع أموال لضم نيمار، رد ليوناردو عبر صحيفة "لو باريزيان": "أكرر. لم نتلق أي عرض رسمي، فالأمر كما هو منذ 10 أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان: لم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.