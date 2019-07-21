باريس سان جيرمان: لم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار

وقال ليوناردو، بحسب موقع "كورة": "بصراحة.. موقف نيمار لم يتغير منذ آخر لقاء صحفي لي، لم يحدث أي شيء جديد".

وأضاف: "الأمر لم يتحرك، ولم نتلق أي عرض رسمي بشأن نيمار، فهو ما زال لاعبًا بصفوف سان جيرمان".

