ذي قار: زراعة 6 الاف دونم من الحنطة والشعير ضمن الخطة الصيفية في سيد دخيل

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، الأحد، زراعة أكثر من 6 آلاف دونم من محصولي الحنطة والشعير ضمن الخطة الصيفية في قضاء سيد دخيل، مشيرةً إلى أن نسبة الارواء بلغت 100%.
وأشار الكناني، إلى أن "الكميات المسوقة من المحاصيل الاستراتيحية للموسم الشتوي بلغت 9580 طناً من محصولي الحنطة والشعير وللمساحات داخل وخارج الخطة"، مضيفاً أن "الخطة الصيفية الحالية بلغت المساحات المزروعة فيها أكثر من 6000 دونم داخل وخارج الخطة، فيما بلغت نسبة الارواء لهذا الموسم 100%".
وفي سياق متصل، تابع الكناني أن "الكوادر الفنية والهندسية في المديرية بالتعاون مع دائرة صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار، تواصل أعمال تطهير شط آل إبراهيم وقناة الصالحية في سيد دخيل من الشمبلان والنباتات النهرية والترسبات الطينية بهدف تسهيل انسيابية عالية للمياه وضمان وصول المياه إلى ذنائب الجداول وبشكل عادل".
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