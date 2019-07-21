ذي قار: زراعة 6 الاف دونم من الحنطة والشعير ضمن الخطة الصيفية في سيد دخيل

وذكر مدير الدائرة حسين الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المديرية ومن خلال شعبة الموارد المائية في سيد دخيل تستمر في متابعة أعمال توزيعات المياه ومتابعة تنفيذ الخطة الصيفية ونسب الارواء المتحققة فيها خاصة بعد نجاح الخطة الشتوية في القضاء".وأشار الكناني، إلى أن "الكميات المسوقة من المحاصيل الاستراتيحية للموسم الشتوي بلغت 9580 طناً من محصولي الحنطة والشعير وللمساحات داخل وخارج الخطة"، مضيفاً أن "الخطة الصيفية الحالية بلغت المساحات المزروعة فيها أكثر من 6000 دونم داخل وخارج الخطة، فيما بلغت نسبة الارواء لهذا الموسم 100%".

وفي سياق متصل، تابع الكناني أن "الكوادر الفنية والهندسية في المديرية بالتعاون مع دائرة صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار، تواصل أعمال تطهير شط آل إبراهيم وقناة الصالحية في سيد دخيل من الشمبلان والنباتات النهرية والترسبات الطينية بهدف تسهيل انسيابية عالية للمياه وضمان وصول المياه إلى ذنائب الجداول وبشكل عادل".