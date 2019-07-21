الحشد الشعبي: تطهير 12 قرية قرب الطارمية شمالي بغداد

طهرت القوات الأمنية والحشد الشعبي، الأحد، 12 قرية قرب قضاء الطارمية شمالي بغداد، ضمن الصفحة الثانية للمرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر".
وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرت، صباح اليوم، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد".
وذكر إعلام الحشد في بيان ثانٍ تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد".
وذكر إعلام الحشد في بيان ثانٍ تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طهرت وفتشت ١٢ قرية ضمن مناطق العناز، عرب رشيد محمود، وعرب عساف شمالي بغداد".
وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار.
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