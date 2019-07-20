نجدة بغداد ترسل تعزيزات الى الطارمية

افاد مصدر امني، السبت، بأن نجدة بغداد ارسلت تعزيزات الى قضاء الطارمية.
وقال المصدر في لـ الخليج 365، ان "نجدة بغداد ارسلت تعزيزات اضافية الى قضاء الطارمية شمال بغداد، بالاشتراك مع باقي القطعات الامنية للمشاركة في العمليات التي انطلقت فجر اليوم".
واضاف ان "انتشار هذه التعزيزات الاضافية سيكون داخل القضاء، مع التجوال على مدار ٢٤ ساعة للقضاء على فلول الارهاب والخارجين عن القانون وبسط هيبة الدولة".
اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار.
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