تجار اللحوم بالبصرة يغلقون مكاتبهم

اغلق عدد من تجار اللحوم في البصرة، السبت، مكاتبهم بالمحافظة احتجاجا على ايقاف الاستيراد. وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، ان "تجار اللحوم في البصرة اغلقوا مكاتبهم اليوم في المحافظة". واضاف ان "ذلك جاء احتجاجا على قرار وزارة الزراعة بايقاف اجازات الاستيراد".

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