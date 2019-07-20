القوة الجوية يجدد الثقة بالسوري زاهر ميداني للموسم المقبل

رياضة 2019-07-20 | 22:03 201 مشاهدة جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الثقة بخدمات المحترف السوري زاهر ميداني للموسم المقبل. وتأتي عملية التجديد للاعب صاحب الـ(30)عاماً بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها خلال فترة تواجده مع الصقور. وتم توقيع عقد التجديد للمحترف زاهر ميداني مساء اليوم السبت، ليصبح اول اللاعبين المحترفين الذين سيدافعون عن الصقور خلال الموسم المقبل .

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