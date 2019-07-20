السامرائي يؤكد وجوب فك التداخل الحاصل في المشاريع بسامراء

اكد النائب مثنى السامرائي، السبت، على وجوب فك التداخل الحاصل في المشاريع بسامراء، فيما اشار المحافظ عمار جبر الى استعداد الحكومة المحلية لمناقشة كافة الأفكار والمقترحات التي تصب في تحقيق أهداف قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية النيابية عقدت اليوم اجتماعاً في بغداد برئاسة النائب مثنى عبد الصمد السامرائي واستضافت خلاله محافظ صلاح الدين عمار جبر"، مبينا انه "تم في الاجتماع مناقشة أليات ومتطلبات تنفيذ القانون، ودور الحكومة المحلية في ذلك".

وأكد السامرائي خلال البيان "وجوب فك التداخل الحاصل في المشاريع المخصصة وتحديد أولوياتها بما يعود بالخير على مدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهلها ولزائريها".

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واضاف السامرائي ان "التعاون بين اللجنة النيابية واللجنة التنفيذية والحكومة المحلية سيحقق النتائج المرجوة من هذا القانون وسيعجل بتنفيذ متطلباته من المشاريع خصوصاً إذا تم وضع خطة متكاملة يتم من خلالها توزيع الأدوار والمهام بما ينسجم مع أمكانيات وصلاحيات كل جهة من الجهات المسؤولة عن متابعة وتنفيذ القانون".

من جانبه، أكد المحافظ عمار جبر "استعداد الحكومة المحلية لمناقشة كافة الأفكار والمقترحات التي تصب في تحقيق أهداف القانون والقيام بكافة مسؤولياتها لإنجاح هذا المشروع الحضاري الكبير ".

من جانبهم، فقد طالب أعضاء اللجنة النيابية الحكومة المحلية التعاون مع اللجنة التنفيذية المتمثلة برئاسة جامعة سامراء ومدراء الدوائر المعنية فيها ودعمها بالخبرات اللازمة، وتحديد الأولويات ووضع خطة على ثلاث مراحل لتنفيذ القانون، مؤكدين أنهم سيتابعون تنفيذ الخطة مع الجهات التنفيذية.