البارزاني يعلق على إعتقال منفذي هجوم أربيل: كردستان لن تصبح مقراً للإرهاب

علق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، السبت، على إعتقال منفذي هجوم أربيل، فيما اشار الى ان كردستان لن تصبح مقراً للإرهاب أبداً.

وقال البارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كردستان لن تصبح أبداً مقراً للإرها"، مبينا ان "أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطني كردستان المخلصين وصقور المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان".

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ودعا البارزاني "الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل كردستان وألا يكونوا سبباً لإلحاق الأذى بشعب كردستان"، مثمنا "أبطال الأسايش ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي إستطاعت إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت".

يذكر ان مديرية اسايش اربيل اعلنت اليوم السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في احد المطاعم باربيل والذي ادى الى مقتل نائب القنصل التركي بالمحافظة.