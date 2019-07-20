بالوثائق.. تواقيع برلمانية لرفض نقل مخلفات مشعة الى بغداد

أعلنت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، السبت، عن جمع تواقيع برلمانية لرفض نقل مخلفات مشعة الى العاصمة بغداد. وقالت الحسناوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية جمعت ٨١ توقيعاً من النواب لرفض نقل مخلفات مشعة الى محافظة بغداد ومنع طمر مفاعل ١٤ تموز". Advertisements وكان وجهاء منطقة جسر ديالى في بغداد قد عبّروا، الاثنين الماضي، عن رفضهم لقرار نقل مواد مشعة من البصرة الى التويثة، فيما وجه احدهم رسالة الى النائبة اكتفاء الحسناوي.



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