امر برلماني بتكليف لجنة التعليم بالتحقيق في اعفاء عمداء ومعاوني بعض الكليات الأهلية

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن امرا برلمانيا صدر بتكليف لجنة التعليم النيابية بالتحقيق في أسباب اعفاء عمداء ومعاوني بعض الكليات الأهلية من مناصبهم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب اصدر أمرا نيابيا بتكليف لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب بالتحقيق في أسباب اعفاء عمداء ومعاوني بعض الكليات الأهلية، وعلى ضوئها عقدت اللجنة اجتماعا وشكلت لجنة برئاسة النائب حسن المسعودي وعضوية النائب ايناس المكصوصي والنائب رياض المسعودي للتحقيق بالاسباب واعلام رئاسة مجلس النواب بنتائج التحقيق بالسرعة الممكنة".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كما وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة لجنة التعليم العالي ولجنة النزاهة بالاحداث الاخيرة لكلية التراث الجامعة".

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