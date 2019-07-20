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الخطوط الجوية البريطانية تعلّق رحلاتها إلى مصر

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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، السبت، تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمدة سبعة أيام "كإجراء احترازي".
وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن "المسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت".

وتم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بان رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها".


وأضاف البيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات (التي نتعامل معها) حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأوضح أن "أمن وسلامة عملائنا وطواقمنا أولوية دائمة لنا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن الوضع آمناً للقيام بذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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