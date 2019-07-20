مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المقبل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي رفع جلسة المجلس الى يوم الاثنين المقبل".

واضاف المصدر، أن "المجلس انتخب النائب قصي الياسري رئيساً للجنة التربية وطعمة اللهيبي مقرراً لها".



وتابع المصدر، أن "مجلس النواب أجل مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١، وانهى مناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال، كما انهى ايضا مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي.

