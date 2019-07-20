افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب انهى مناقشة مشروعي قانونين وأجل مشروع قانون آخر. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١". واضاف المصدر، أن "المجلس انهى مناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال".



وتابع ان "البرلمان انهى ايضا مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠". وتابع ان "البرلمان انهى ايضا مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان ينهي مناقشة مشروعي قانونين ويؤجل آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.