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تقديم طلب موقع من 80 نائبا لاصدار البرلمان قرارا بادانة العقوبات الاميركية

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تقدم ثمانون عضوا في مجلس النواب، السبت، بطلب الى هيئة رئاسة البرلمان من اجل استصدار قرار يدين قرار وزارة الخزانة الاميركية بفرض عقوبات على شخصيات عراقية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "طلبا موقعا من 80 نائباً قُدم الى رئاسة مجلس النواب يتضمن استصدار قرار تشريعي من المجلس لإدانة ادراج وزارة الخزانة الامريكية 4 شخصيات على لائحة العقوبات".

 

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وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت قد ذكر بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

 

وشملت العقوبات ريان الكلداني زعيم فصيل بابليون التابع للحشد الشعبي، كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم لواء الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس كتلة المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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