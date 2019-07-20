نائب يدعو إلى إعلان نتائج التحقيق مع الفلاحي 'دون مماطلة'

دعا النائب عن كتلة بدر كريم عليوي، السبت، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى إعلان نتائج التحقيق مع قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي "دون تأجيل أو مماطلة".
واستدرك عليوي قائلاً: "لكننا نلفت الانتباه إلى ملف خطير يتعلق بالاتهامات التي وجهت لقائد عمليات الأنبار الفريق محمود الفلاحي التي اطلع عليها الرأي العام فيما يخص تفاصيل المحادثة الهاتفية بين قائد عمليات الأنبار ومن وصف بأنه عميل للمخابرات الأميركية والتي تكشف لشعبنا تورط الفلاحي بالتخابر والتعاون ضد أمننا الوطني وأمن قواتنا، ورغم مرور أسابيع الا أننا لم نطلع على تفاصيل التحقيق معه بهذا الملف الخطير على امن العراق وسلامة قواته العسكرية بمختلف مسمياتها".
وأضاف: "وبهذا الصدد نطالب رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات بشأن الشبهات والاتهامات التي وجهت علناً لقائد عمليات الأنبار دون تأجيل أو تاخير أو مماطلة"، مؤكداً على ضرورة أن "يتم إيلاء الأولوية لملف التحقيق مع قائد عمليات الأنبار وإيقافه عن ممارسة مهامه لحين انتهاء التحقيق".
وتابع قائلاً: "نحذر من التهاون في اتهامات خطيرة تنعكس على قيادة وحدات عسكرية تحمي الجهة الغربية من العراق التي تمتد على الحدود مع الاردن وسوريا، وفي كلا الحالتين عندما تظهر النتائج في حال ثبوت الاتهام بالخيانة أو في حال البراءة فسندعم القضاء العراقي لأننا نرفض أن تتعمم الاتهامات على سمعة الجيش العراقي سور العراق وحامي حدوده".
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