العراق بلا محترفين في بطولة غرب آسيا

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث لـ الخليج 365، إن "المنتخب الوطني، سيفتقد لخدمات عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج بسبب إقامة البطولة في أيام ليست ضمن أيام فيفا دي".

وأوضح، أن "اللاعبين جستن ميرام وأحمد ياسين سيغيبان عن البطولة، فيما أرسلنا كتاباً إلى فريق فانكوفر وايتكابس الكندي من أجل السماح للاعب علي عدنان بالالتحاق بالمنتخب وننتظر الرد منهم"، مشيراً إلى أن "مهاجم الدحيل القطري، مهند علي سيغيب عن المواجهة ايضاً بسبب ارتباطه بمعسكر تدريبي مع فريقه بالبرتغال".



واضاف أن "المنتخب الوطني سيلعب باللاعبين المحليين في البطولة وستشهد تشكيلته أيضاً تواجد اللاعبين أحمد إبراهيم وهمام طارق".

يذكر ان المنتخب الوطني سيلعب في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات سوريا ولبنان اليمن وفلسطين.