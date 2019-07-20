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العراق بلا محترفين في بطولة غرب آسيا

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2019-07-20 | 13:13

العراق بلا محترفين في بطولة غرب آسيا

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يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام منافساتها في مدينتي كربلاء وأربيل خلال شهر آب المقبل.
وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في حديث لـ الخليج 365، إن "المنتخب الوطني، سيفتقد لخدمات عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج بسبب إقامة البطولة في أيام ليست ضمن أيام فيفا دي".

وأوضح، أن "اللاعبين جستن ميرام وأحمد ياسين سيغيبان عن البطولة، فيما أرسلنا كتاباً إلى فريق فانكوفر وايتكابس الكندي من أجل السماح للاعب علي عدنان بالالتحاق بالمنتخب وننتظر الرد منهم"، مشيراً إلى أن "مهاجم الدحيل القطري، مهند علي سيغيب عن المواجهة ايضاً بسبب ارتباطه بمعسكر تدريبي مع فريقه بالبرتغال".


واضاف أن "المنتخب الوطني سيلعب باللاعبين المحليين في البطولة وستشهد تشكيلته أيضاً تواجد اللاعبين أحمد إبراهيم وهمام طارق".

يذكر ان المنتخب الوطني سيلعب في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات سوريا ولبنان اليمن وفلسطين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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