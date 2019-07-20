البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الـ33 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 200 نائب. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسته الثالثة والثلاثين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة الكعبي وحضور 200 نائب". وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، الخميس (11 تموز 2019)، الجلسة الثانية والثلاثين إلى اليوم السبت.





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